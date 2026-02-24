Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de ação penalMarcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de ação penal
Ex-deputado terá prazo de 15 dias para entregar defesa no processo
Senado aprova medida que transforma ANPD em agência reguladora
Órgão está previsto na lei que ficou conhecida como ECA Digital
MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
Doações podem ser feitas à Defesa Civil de Minas Gerais
Enel SP diz que apresentou 'melhoria expressiva' nos indicadores de atendimento emergencial
Diretor-geral da Aneel diz ser contrário a continuação da conceção da distribuidora
Chuvas em MG: autoridades contabilizam 24 mortes e 47 desaparecidos
Mais de 200 pessoas estão desabrigadas em Juiz de Fora e Ubá
Justiça arquiva processo sobre morte de ambulante senegalês em SP
MP aponta legítima defesa na ação dos policiais militares
