Angélica Rezende Moreira, 44, é proprietária do restaurante Cantinho da MassaReprodução / Redes sociais
'Perdi tudo do meu restaurante... de novo', diz vítima da chuva em Juiz de Fora
Número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos subiu para 30
Vídeo: Idosos boiam em colchões após casa de repouso em MG inundar
Estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado
Câmara aprova PL antifacção e endurece penas para crime organizado
Taxação de bets para fundo contra crime foi excluída do texto
Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
Números sorteados foram: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
CNJ afasta de vez desembargador por assédio sexual; 'deu um tapa na minha bunda'
Desembargador Orloff Neves Rocha, do Tribunal de Justiça de Goiás, acusado de assédio sexual contra uma servidora do seu gabinete
Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
Inmet prevê mais temporais na região para esta quarta-feira
