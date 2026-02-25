Também foi anulada a sentença que absolvia a mãe da vítimaDivulgação
Desembargador que absolveu homem por estupro de menina de 12 volta atrás e condena réu
Também foi anulada a sentença que absolvia a mãe da vítima, condenada à mesma pena por consentir com a violência
Mãe e filha, grávidas, perdem tudo pela 2ª vez em MG: 'Achei que ia morrer'
A casa em que Tainara morava com os quatro filhos, incluindo Alice, foi soterrada no início da semana
'O sonho dele era ser feliz', diz pai de menino de 11 anos vítima da chuva em Juiz de fora
Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos
STF: entidades ingressam em ação contra anistia no caso Rubens Paiva
Foram admitidas como amicus curiae em processo sobre Lei da Anistia
Saída de Haddad do governo depende de reunião entre Lula e Trump
Encontro está previsto para a metade de março
AGU pede que CNJ investigue decisão sobre estupro de vulnerável
Desembargador absolveu homem que se relacionava com menina de 12 anos
Sindicato de servidores do IBGE endossa críticas de manifesto contra presidente do instituto
Marcio Pochmann é contestado por exonerações de servidores contrários a gestão
