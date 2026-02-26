Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
As apostas do concurso 2.977 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
