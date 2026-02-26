Suspeitos de matar jovem com tiro na cabeça na frente do pai e namorado em SP são presos Reprodução
As prisões desta quinta foram realizadas por equipes da 8ª Cerco, a Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas
Gilmar Mendes defende tramitação do inquérito das fake news
Banco do Brasil anuncia apoio a vítimas de enchente em MG
Ações incluem doação e crédito emergencial para Zona da Mata
STF adia para 25 de março julgamento sobre suspensão de penduricalhos
Ministros decidiram analisar melhor o tema
Mortes pela chuva totalizam 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas Gerais
Operação envolve retroescavadeiras, além de técnicos da Anatel
Cachorra paraplégica fica presa sob veículo após temporal em MG e é resgatada por policias
Os agentes conseguiram retirar Valente do local e a encaminharam para uma clínica veterinária, onde ela passou por uma avaliação clínica completa e foi higienizada
