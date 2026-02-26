Adiamento do julgamento no STF não anula decisão de suspender os penduricalhos em até 60 diasFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
STF adia para 25 de março julgamento sobre suspensão de penduricalhos
Ministros decidiram analisar melhor o tema
Mortes pela chuva totalizam 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas Gerais
Operação envolve retroescavadeiras, além de técnicos da Anatel
Cachorra paraplégica fica presa sob veículo após temporal em MG e é resgatada por policias
Os agentes conseguiram retirar Valente do local e a encaminharam para uma clínica veterinária, onde ela passou por uma avaliação clínica completa e foi higienizada
Concentração de poluentes no ar ultrapassa limites em todo o país
Relatório do MMA considera padrões estabelecidos pelo Conama em 2024
STF retoma julgamento de decisão de Dino que suspendeu 'penduricalhos' no setor público
Ministros vão decidir se confirmam ou derrubam as liminares. Os votos começam a ser proferidos ainda nesta quinta-feira
MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuva
Alerta vermelho - o mais alto entre as três categorias - indica grande perigo para acumulado de chuva em todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes de São Paulo, Bahia, Paraná e Minas Gerais
