Ministros vão decidir se confirmam ou derrubam as liminares. Os votos começam a ser proferidos ainda nesta quinta-feira
STF retoma julgamento de decisão de Dino que suspendeu 'penduricalhos' no setor público
Ministros vão decidir se confirmam ou derrubam as liminares. Os votos começam a ser proferidos ainda nesta quinta-feira
MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuva
Alerta vermelho - o mais alto entre as três categorias - indica grande perigo para acumulado de chuva em todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes de São Paulo, Bahia, Paraná e Minas Gerais
Um em cada quatro alunos da rede pública estuda em tempo integral
Resultados do Censo Escolar 2025 apontam expansão da modalidade
Irmãos de Toffoli não são obrigados a depor em CPI, decide Mendonça
Ministro do STF entendeu que, por serem investigados, eles têm direito de não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito
Lula na Sapucaí: 47,9% dos brasileiros consideram desfile legal e 45,5% propaganda antecipada
Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente
Vídeo: Defesa Civil faz apelo para moradores não voltarem às áreas de risco em Juiz de Fora
Número de mortos na ciddade chegou a 48
