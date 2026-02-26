Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanharam o desfile da Acadêmicos de Niterói - Carlos Elias/ Agência O Dia

Presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes acompanharam o desfile da Acadêmicos de NiteróiCarlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 26/02/2026 14:00

A pesquisa também questionou se os entrevistados acreditam que o governo federal teve alguma participação na preparação dos elementos do desfile, como o samba-enredo, alegorias e fantasiasNa opinião de 40,9%, não houve participação do governo federal, avaliando que o desfile foi totalmente produzido pela escola de samba, sem qualquer interferência. Outros 32,8% disseram que o governo participou ativamente, colaborando com a idealização dos elementos do desfile. Já 14,4% consideraram que talvez tenha havido algum envolvimento na produção. Uma parcela de 11,9% declarou não saber opinar sobre o tema.Questionados sobre o presidente ter ido presencialmente ao sambódromo assistir a apresentação, 46,7% dos entrevistados teve uma opinião negativa, acreditando que Lula usou sua presença para fazer propaganda eleitoral antecipada. Para 41,7%, a impressão foi positiva, já que o presidente estaria "prestigiando um evento importante para a cultura e economia do País". Outros 8% se mantiveram neutros na resposta e 3,6% não soube opinar.A agremiação que homenageou o presidente na Sapucaí apresentou a ala "famílias em conserva", que provou reações negativas da oposição.Segundo a pesquisa, 41,8% dos entrevistados consideram a apresentação uma "crítica legítima ao conservadorismo", enquanto 32,9% viram "uma zombaria ofensiva de valores tradicionais" e 10,2% "uma forma de intolerância religiosa'. Para 9,1% dos entrevistados, a alegoria foi "apenas um elemento de humor no carnaval". Outros 6% não souberam responder.Quando questionados se haviam se sentido pessoalmente ofendidos pela alegoria, 56,2% afirmaram não terem se sentido atacados. Para 31,8%, a representação foi "muito ofensiva", enquanto 7,4% se sentiu "pouco ofendido". Outros 4,6% não souberam responder.Na pesquisa, 35,5% dos entrevistados afirmaram que o presidente deveria ter recusado a homenagem proposta pela escola de samba. Outros 30,9% avaliaram que ele deveria ter aceitado e participado do evento, enquanto 29% consideraram que deveria ter aceitado, mas mantido distância do evento. Já 4,6% disseram não saber opinar sobre o tema.O presidente Lula afirmou estar "muito grato" pela homenagem da escola de samba. "Cabia ao presidente da República aceitar ou não a homenagem, e eu aceitei. Assim que retornar ao Brasil, vou visitar a escola de samba para agradecer", disse a jornalistas enquanto estava em Nova Délhi, na Índia.