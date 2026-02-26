Menino recebeu atendimento no Pronto-Socorro Municipal e teve alta logo em seguida - Reprodução / Instagram

Menino recebeu atendimento no Pronto-Socorro Municipal e teve alta logo em seguidaReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 11:49

Um cachorro da raça labrador atacou um menino, de 3 anos, e a mãe, que está grávida, na terça-feira (24), em Araçatuba, no interior de São Paulo. Eles caminhavam pela rua quando o animal fugiu de casa e avançou em direção à criança.

A Prefeitura de Araçatuba informou que, apesar de não ter sido acionado, o Centro de Controle de Zoonoses da cidade enviou uma equipe até a residência do tutor do labrador para verificar as condições do animal. A gestão municipal afirmou que o cachorro estava vacinado, mas ficará em observação por 10 dias.

O menino recebeu atendimento no Pronto-Socorro Municipal e teve alta logo em seguida. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda/condução de animais no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, segundo a Secretaria da Segurança Pública.