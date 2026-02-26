Dinheiro na mala estava dividido em notas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20 - Divulgação/ PRF

Publicado 26/02/2026 10:35

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou mais de R$ 2 milhões em espécie escondidos em um carro nesta quarta-feira (25), na BR-101, em Araquari, no Norte de Santa Catarina.

Segundo a corporação, a abordagem ocorreu após a equipe se aproximar do veículo e sentir um “odor característico de maconha”. O dinheiro estava em uma bolsa de viagem e em caixas no porta-malas.



Ao todo, os agentes encontraram R$ 2.000.737,00, divididos em notas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20. No console central do veículo, foram encontrados R$ 1.187,00 em espécie.



Veja o vídeo: