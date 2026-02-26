Dinheiro na mala estava dividido em notas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20Divulgação/ PRF
Ao todo, os agentes encontraram R$ 2.000.737,00, divididos em notas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20. No console central do veículo, foram encontrados R$ 1.187,00 em espécie.
"O motorista, de 43 anos, disse aos policiais que buscou o montante em São Paulo (SP) e tinha como destino um posto de combustíveis em Itajaí. Pelo transporte do valor, ele alegou que receberia R$ 2 mil", detalhou a PRF.
O suspeito pode responder por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, segundo a corporação. Ele e o dinheiro foram levados à sede da Polícia Federal (PF) em Joinville, que vai investigar as circunstâncias do crime.
