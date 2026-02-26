Policial que passava pelo local interveio e atirou contra o Cássio ZampieriReprodução/ internet
SP: Funcionária de joalheria morre após ser esfaqueada em shopping
Autor do crime está internado em estado grave
SP: Funcionária de joalheria morre após ser esfaqueada em shopping
Autor do crime está internado em estado grave
MG: Sobe para 48 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá
Pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas
Juiz de Fora registra novo temporal e ruas voltam a alagar
Inmet mantém alerta vermelho para chuvas intensas na cidade e região
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado de R$ 130 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Mãe e filha, grávidas, perdem tudo pela 2ª vez em MG: 'Achei que ia morrer'
A casa em que Tainara morava com os quatro filhos, incluindo Alice, foi soterrada no início da semana
'O sonho dele era ser feliz', diz pai de menino de 11 anos vítima da chuva em Juiz de fora
Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.