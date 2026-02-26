Policial que passava pelo local interveio e atirou contra o Cássio Zampieri - Reprodução/ internet

Publicado 26/02/2026 09:08

Uma funcionária de uma joalheria do shopping Golden Square, localizado na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, morreu após ser esfaqueada por um homem dentro do estabelecimento.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito entrou na loja com a faca e, "por razões a serem esclarecidas", feriu a funcionária. Um policial civil que passava pelo local interveio e atirou contra o Cássio Zampieri, que foi internado em estado grave.

"A vítima e o autor foram socorridos pelo Resgate e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ambos em estado grave. Posteriormente, foi confirmada a morte da mulher", informou a corporação.

A ocorrência foi apresentada ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. A relação entre o agressor e a vítima ainda não foi esclarecida.

Em nota, o Golden Square disse lamentar "o caso de feminicídio contra a funcionária" e afirmou que o shopping está oferecendo apoio ao lojista e à família da vítima e que se encontra à disposição das autoridades.

O caso aconteceu em uma unidade da joalheria Vivara. Em nota, a empresa confirmou a morte de uma funcionária "com profundo pesar e consternação" e disse repudiar qualquer forma de violência, especialmente o feminicídio. "Nossa colaboradora e amiga foi vítima de um ataque inaceitável de violência, vindo a falecer".

No comunicado, a Vivara acrescentou que sua prioridade é prestar apoio à família e amigos da vítima, e que está oferecendo suporte psicológico e assistência para todas as pessoas envolvidas diretamente no caso.

"Informamos que as autoridades foram acionadas prontamente e a loja permanecerá fechada. Estamos colaborando plenamente com as investigações", informou a loja.