Publicado 26/02/2026 08:22 | Atualizado 26/02/2026 11:59

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira nos últimos dias provocaram um cenário de destruição, mobilização de equipes de resgate e preocupação entre moradores. Alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura têm afetado diferentes bairros, enquanto autoridades intensificam ações de busca, assistência e apoio às famílias impactadas. O número de mortos subiu para 54 nesta quinta-feira (26).

Em Juiz de Fora, o número de vítimas fatais chegou a 48. A cidade contabiliza ainda 16 pessoas desaparecidas. De acordo com o levantamento atualizado da Prefeitura de Juiz de Fora mais de 3,5 mil moradores estão desabrigados e desalojados.



Já em Ubá, o balanço aponta 6 mortes confirmadas e 2 pessoas desaparecidas. No município, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas em decorrência dos alagamentos e deslizamentos registrados nos últimos dias.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região nesta quinta-feira, 26, incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá. O alerta indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 h, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.



O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências.



*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil