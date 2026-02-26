A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e a Polícia Penal do estado lamentaram a morte de Reinaldo. Segundo nota, ele morreu enquanto salvava a vida de vizinhos, entre eles idosos, durante a forte tempestade que atingiu a cidade na segunda-feira (23).
De acordo com as informações, após retirar vizinhos do prédio, Reinaldo retornou ao local para procurar outros moradores, quando acabou sendo soterrado.
"Sejusp e Polícia Penal de Minas Gerais se solidarizam com a esposa do policial penal, familiares, amigos, e com todos os colegas de trabalho, que lhe devotam profundo respeito por ter bravamente entregue sua vida para salvar pessoas", afirma o comunicado.
Natural de Juiz de Fora, Reinaldo Ferreira ingressou na carreira de policial penal em maio de 2017 e, desde então, estava lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires.
Até o momento, o número de vítimas fatais em Juiz de Fora chegou a 48. Em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas.
O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências
As autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.