Natural de Juiz de Fora, Reinaldo Ferreira ingressou na carreira de policial penal em maio de 2017Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/02/2026 09:14 | Atualizado 26/02/2026 12:01

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e a Polícia Penal do estado lamentaram a morte de Reinaldo. Segundo nota, ele morreu enquanto salvava a vida de vizinhos, entre eles idosos, durante a forte tempestade que atingiu a cidade na segunda-feira (23).

De acordo com as informações, após retirar vizinhos do prédio, Reinaldo retornou ao local para procurar outros moradores, quando acabou sendo soterrado.

"Sejusp e Polícia Penal de Minas Gerais se solidarizam com a esposa do policial penal, familiares, amigos, e com todos os colegas de trabalho, que lhe devotam profundo respeito por ter bravamente entregue sua vida para salvar pessoas", afirma o comunicado.

Natural de Juiz de Fora, Reinaldo Ferreira ingressou na carreira de policial penal em maio de 2017 e, desde então, estava lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires.



Até o momento, o número de vítimas fatais em Juiz de Fora chegou a 48. Em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas.

Previsão de chuvas





O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências



As autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de 'grande perigo' para chuvas intensas na região nesta quinta-feira (26) , incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá. O alerta indica possibilidade de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 horas, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrênciasAs autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios.

*Com informações do Estadão Conteúdo