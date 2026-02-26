No momento do furto, o suspeito colocou uma garrafa de corote de pinga debaixo da camisaReprodução / Redes sociais
Homem é morto por furtar garrafa de cachaça de R$ 4,50 em mercado de SP
Proprietário foi preso temporariamente após agredir a vítima, que não resistiu aos ferimentos
TSE aprova regras para as eleições de outubro
Eleitores devem ter 16 anos completos até o dia 4 de outubro
Cidades castigadas pela chuva recebem R$ 1,4 milhão para mantimentos
Recursos do governo federal são destinados a municípios de MG, RJ e SP
Justiça bloqueia ações do BRB ligadas a Banco Master
Medida atinge R$ 376,4 milhões de pessoas e fundos investigados
Parlamentares pedem a Alcolumbre nulidade de votação em CPMI do INSS
Comissão havia decidido por quebra de sigilo do filho de Lula
PF afasta preventivamente Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão
Medida vale até a conclusão de processo disciplinar que apura faltas injustificadas; ex-deputado vive nos Estados Unidos desde 2025
Fachin pede indicação de nomes para comissão sobre penduricalhos
Acordo prevê criação de regras de transição para as verbas extrateto
