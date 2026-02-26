No momento do furto, o suspeito colocou uma garrafa de corote de pinga debaixo da camisa - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/02/2026 10:11

Um homem, identificado como Samuel da Silva, de 39 anos, foi agredido e morto pelo dono de um mercado, nesta terça-feira (24), após furtar uma garrafa de cachaça no valor de R$ 4,50, em Assis, no interior de São Paulo. O suspeito foi preso na tarde desta quarta-feira (25).

No momento do furto, o suspeito colocou uma garrafa de corote de pinga debaixo da camisa. De acordo com relatos nas redes sociais, não era a primeira vez que o homem furtava o estabelecimento.

O desentendimento entre os envolvidos começou, segundo o boletim de ocorrência, após o proprietário perceber o crime. Em seguida, ele passou a agredir a vítima. Em determinado momento, Samuel começa a sangrar e é forçado a pedir desculpas aos funcionários.

O homem recebeu socorro e seguiu para atendimento médico, mas não resistiu. O dono do estabelecimento foi preso temporariamente pela Polícia Civil.