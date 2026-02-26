As regiões mais afetadas são a Sul, Leste e Centro. No bairro Alto dos Passos, na região Sul da cidade, há diversos pontos de alagamento e enxurradas.
Os alagamentos impedem a circulação de veículos e deixaram diversos pontos da cidade congestionados. Agentes de trânsito fecharam a Ponte Vermelha, que atravessa o Rio Paraibuna, devido à elevação das águas.
Até o momento, o número de vítimas fatais em Juiz de Fora chegou a 48, segundo a prefeitura. Em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas.
Previsão de chuvas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de 'grande perigo' para chuvas intensas na região nesta quinta-feira (26), incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá. O alerta indica possibilidade de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 horas, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.
O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências
As autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.