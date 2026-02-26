Regiões mais afetadas são a Sul, Leste e Centro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/02/2026 08:16 | Atualizado 26/02/2026 12:00

Um novo temporal atingiu, na noite desta quarta-feira (25), a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Segundo a prefeitura, a chuva causou alagamentos em diversos pontos da cidade. No estado, as enchentes recentes já deixaram 54 mortos

As regiões mais afetadas são a Sul, Leste e Centro. No bairro Alto dos Passos, na região Sul da cidade, há diversos pontos de alagamento e enxurradas.

Os alagamentos impedem a circulação de veículos e deixaram diversos pontos da cidade congestionados. Agentes de trânsito fecharam a Ponte Vermelha, que atravessa o Rio Paraibuna, devido à elevação das águas.

Até o momento, o número de vítimas fatais em Juiz de Fora chegou a 48, segundo a prefeitura. Em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas.

Previsão de chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de 'grande perigo' para chuvas intensas na região nesta quinta-feira (26), incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá. O alerta indica possibilidade de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 horas, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.



O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências



As autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios.

*Com informações do Estadão Conteúdo

