Adolescente recebeu atendimento do Samu e foi levada em estado grave ao Hospital João XXIII - Reprodução / Google Street View

Publicado 26/02/2026 11:06

Uma adolescente grávida, de 14 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (25), no bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. Os suspeitos, de 18, 20 e 22 anos, tentaram decepar os dois braços da jovem.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao chegar ao local, os militares encontraram a adolescente caída no chão, com os dois braços decepados. Ela recebeu atendimento do Samu e foi levada em estado grave ao Hospital João XXIII.

A vítima contou à polícia que conhecia os autores, que utilizaram armas de fogo e um facão. Segundo ela, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida com o tráfico de drogas.

Segundo moradores que preferiram não se identificar, um dos suspeitos acompanhou a movimentação de longe. Quando abordado pela Polícia Militar, ele tentou fugir, mas acabou contido e encaminhado para atendimento médico na UPA Oeste. As informações são do "Estado de Minas".

A área é conhecida pela atuação do tráfico de drogas, e os suspeitos seriam responsáveis por impor as regras na região. Os outros envolvidos ainda não foram encontrados. O caso é investigado pela Polícia Civil.