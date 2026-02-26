Adolescente recebeu atendimento do Samu e foi levada em estado grave ao Hospital João XXIIIReprodução / Google Street View
Jovens tentam decepar braços de adolescente grávida em Belo Horizonte
Segundo a vítima, motivação do crime estaria relacionada a uma dívida com o tráfico de drogas
