Publicado 26/02/2026 12:52

Alunos do Centro Educacional (CED) 01 do Itapoã, escola sob gestão cívico-militar, foram obrigados, nesta quarta-feira (25), a ficar de joelhos e fazer flexões por policiais militares que cuidam da instituição no Distrito Federal. O momento foi compartilhado nas redes.

Segundo a Secretaria de Educação do DF, os PMs envolvidos na "punição" foram afastados. No vídeo, é possível ver alguns alunos fazendo flexões, enquanto um policial aparece uniformizado. As punições ocorreram, de acordo com a denúncia, porque os alunos estavam utilizando blusas de frio de uma cor que a escola considerou inadequada.

Em nota, a Secretaria de Educação informou que tomou conhecimento do caso e que a direção da unidade esclareceu que "houve um equívoco na condução do episódio".

“A pasta acionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e a PMDF autorizou as substituições dos militares, que ocorrerão de forma imediata. O caso será devidamente apurado para o completo esclarecimento dos fatos e eventual adoção das medidas administrativas cabíveis”, afirmou em nota.

Sobre os uniformes, a Secretaria ressaltou que os alunos não serão prejudicados por eventual ausência ou inadequação da vestimenta.