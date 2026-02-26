Momento foi compartilhado nas redesReprodução / Redes sociais
Alunos de escola cívico-militar são obrigados a fazer flexões como punição.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2026
Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/UCW6oYC0PF
Agora você pode ler esta notícia off-line
Momento foi compartilhado nas redesReprodução / Redes sociais
Alunos de escola cívico-militar são obrigados a fazer flexões como punição.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2026
Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/UCW6oYC0PF
Vídeo: Alunos de escola cívico-militar são obrigados a fazer flexões como punição
Segundo a Secretaria de Educação do DF, os PMs envolvidos foram afastados
Vídeo! CPMI do INSS aprova quebra de sigilos de Lulinha e sessão é interrompida com briga
Comissão também autoriza medidas contra o Banco Master
Cão labrador ataca menino de 3 anos e mãe grávida no interior de SP
Vítimas caminhavam pela rua quando animal fugiu de casa e avançou em direção à criança
RS: Ex-prefeito é preso pela PF por suspeita de desvio de verbas federais após enchentes
Operação também cumpriu 20 mandados de busca e apreensão
Jovens tentam decepar braços de adolescente grávida em Belo Horizonte
Segundo a vítima, motivação do crime estaria relacionada a uma dívida com o tráfico de drogas
Vídeo: PRF apreende R$ 2 milhões em espécie escondidos em carro em SC
Equipe sentiu odor característico de maconha e realizou uma vistoria no veículo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.