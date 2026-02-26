MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuva - Paulo Pinto/Agência Brasil

MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvaPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 26/02/2026 15:31

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas vermelho, laranja e amarelo relacionados à possibilidade de chuvas para quase todos os Estados do Brasil

O alerta vermelho - o mais alto entre as três categorias - indica grande perigo para acumulado de chuva em todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes de São Paulo, Bahia, Paraná e Minas Gerais, incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata, onde mais de 50 pessoas morreram nesta semana após os temporais.

O aviso teve início às 9h45 de terça-feira, 24, e é válido até às 23h59 de sexta-feira, 27. Nesse período, essas regiões podem registrar volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, o que aumenta o risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Já o alerta laranja indica perigo para chuvas intensas e abrange os Estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, além dos Estados incluídos no alerta vermelho.

Esse aviso teve início às 9h10 desta quinta-feira, 26, e também é válido até às 23h59 de sexta-feira. Durante o período, essas regiões podem registrar volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 e 100 milímetros por dia, com possibilidade de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, inclui os Estado do Acre, Amapá e Santa Catarina, além de outros já contemplados pelos alertas laranja e vermelho.

Esse aviso teve início por volta das 9h30 desta quinta-feira e é válido até às 23h59 de sexta-feira. Nesse período, as áreas sob alerta podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com menor risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O único Estado brasileiro que não recebeu nenhum alerta do Inmet nesta quinta-feira é o Rio Grande do Sul.