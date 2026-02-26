MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvaPaulo Pinto/Agência Brasil
MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuva
Alerta vermelho - o mais alto entre as três categorias - indica grande perigo para acumulado de chuva em todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes de São Paulo, Bahia, Paraná e Minas Gerais
MG e mais cinco Estados têm alertas vermelho, laranja e amarelo para chuva
Alerta vermelho - o mais alto entre as três categorias - indica grande perigo para acumulado de chuva em todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes de São Paulo, Bahia, Paraná e Minas Gerais
Um em cada quatro alunos da rede pública estuda em tempo integral
Resultados do Censo Escolar 2025 apontam expansão da modalidade
Irmãos de Toffoli não são obrigados a depor em CPI, decide Mendonça
Ministro do STF entendeu que, por serem investigados, eles têm direito de não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito
Lula na Sapucaí: 47,9% dos brasileiros consideram desfile legal e 45,5% propaganda antecipada
Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente
Vídeo: Defesa Civil faz apelo para moradores não voltarem às áreas de risco em Juiz de Fora
Número de mortos na ciddade chegou a 48
Censo registra queda de 1 milhão de matrículas na educação básica
Governo aponta avanço na universalização do acesso e redução da distorção idade-série
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.