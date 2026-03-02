Nunes manifestou apoio ao senador durante o ato 'Acorda Brasil' - Reprodução / Youtube

Publicado 02/03/2026 07:34

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarou neste domingo, 1º de março, apoio ao senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante o ato "Acorda Brasil". Ele também afirmou que o grupo político vai "ganhar de lavada" nas eleições.

Em discurso no carro de som, Nunes disse que "o Flávio está escolhido e que o time está escalado", acrescentando que a disputa será decidida na urna, onde, segundo ele, o grupo mostrará sua força.

O prefeito também transmitiu um abraço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, de acordo com Nunes, está em viagem oficial à Alemanha, e afirmou que trabalhará "dia e noite para resgatar o Brasil".