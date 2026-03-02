Nunes manifestou apoio ao senador durante o ato 'Acorda Brasil'Reprodução / Youtube
Ricardo Nunes declara apoio a Flávio Bolsonaro e diz que grupo vai 'ganhar de lavada'
Prefeito também transmitiu um abraço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Chefe do MPRJ que ganhou R$ 186 mil em dezembro diz a Gilmar que pagamentos obedecem 'direitos'
Ministro cobra informações urgentes sobre o recebimento dos 'penduricalhos'
Haddad: escala do conflito no Irã vai determinar muita coisa, mas economia brasileira está bem
Ministro da Fazenda diz 'estar preparado para uma piora na situação no Oriente Médio'
TSE aprova restrições para uso de IA nas eleições de outubro
Tribunal proibiu postagens com montagens envolvendo candidatas e nudez
Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado no Senado
O ex-presidente do Banco Central foi convocado por não tomar medidas mais extremas em relação ao Banco Master
Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
Presidente do banco diz que instituição para de funcionar sem socorro
Relator da PEC da Segurança mantém redução da maioridade penal apesar de apelo do governo Lula
Medida determina que a partir de 16 anos o indivíduo deve responder como totalmente responsável pelos atos criminosos cometidos
