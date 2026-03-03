Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)Reprodução
Lula tem 39% no 1º turno e Flávio Bolsonaro, 32%, diz pesquisa Realtime/Bigdata
Nas projeções de segundo turno, a disputa mais acirrada seria entre os dois
Sem trabalhar desde 2023, juiz acusado de assédio sexual ganhou R$ 300 mil no último trimestre
TJDF impôs aposentadoria compulsória por stalking contra servidoras
Câmara Legislativa aprova uso de imóveis públicos para socorrer BRB
Projeto prevê empréstimos de até R$ 6,6 bilhões com o FGC
Dizer que país vai quebrar com fim da escala 6x1 é desobedecer Constituição, afirma Tebet
Para ministra do Planejamento, quem é contra o projeto desconhece a realidade do Brasil
Moraes manda assessor de Jair Bolsonaro voltar para presídio no Paraná
Filipe Martins será levado para a Cadeia Pública de Ponta Grossa
Janja revela ter sofrido dois casos de assédio durante atual mandato de Lula
Em programa da TV Brasil, primeira-dama afirmou que as mulheres 'não têm segurança em nenhum lugar'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.