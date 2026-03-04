Suspeito foi detido pela Polícia Militar e levado à Delegacia de Plantão - Divulgação / PMMG

Publicado 04/03/2026 08:14

Um fisiculturista, de 30 anos, foi preso, nesta segunda-feira (2), dentro de uma academia de Uberlândia, Minas Gerais, após agredir a mulher, de 29.

A vítima denunciou a agressão praticada pelo companheiro. Segundo a Polícia Militar, as agressões ocorreram no domingo (1º), durante uma briga de casal. A mulher relatou que foi atingida por chutes, socos e tapas, o que resultou em hematomas aparentes no rosto.

Ainda de acordo com a vítima, após perceber os ferimentos no rosto da mulher, o criminoso teria impedido que ela saísse de casa e comprado medicamentos, prometendo que não iria agredi-la novamente.

Ela relatou que fingiu concordar em ficar no imóvel para ganhar a confiança do marido. Quando o fisiculturista saiu de casa para treinar na academia, a mulher fugiu e pediu ajuda. A Polícia Militar realizou a prisão.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Roosevelt. O homem seguiu para a Delegacia de Plantão.