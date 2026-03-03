Assessor de Bolsonaro, Filipe Martins, foi condenado a 21 anos de prisão por trama golpistaArthur Max/MRE
Moraes manda assessor de Jair Bolsonaro voltar para presídio no Paraná
Filipe Martins será levado para a Cadeia Pública de Ponta Grossa
Janja revela ter sofrido dois casos de assédio durante atual mandato de Lula
Em programa da TV Brasil, primeira-dama afirmou que as mulheres 'não têm segurança em nenhum lugar'
TCE-RS pagou penduricalho de R$ 14,3 milhões duas semanas após proibição de Dino
Em 2025, a Corte gaúcha pagou R$ 100 mil em licença-prêmio aos integrantes do tribunal, ou 143 vezes a menos do que o desembolso efetuado no mês passado
Câmara aprova projeto que proíbe nomear como leite e carne produtos vegetais
São reservadas exclusivamente aos produtos lácteos as palavras manteiga, leite condensado, requeijão, creme de leite, doce de leite, iogurte, entre outras
Receita apreende R$ 69 milhões em ação especial anticontrabando
Operação nacional prendeu 14 pessoas e deteve 800 kg de drogas
Inelegível, Pablo Marçal anuncia filiação ao União Brasil para 'livrar a nação do PT'
Influenciador ofereceu para gravar vídeo de apoio à candidatos a vereador por R$ 5 mil
