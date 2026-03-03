Projeto estabelece as especificações de "produtos similares à carne"Vinícius Ferreira
Câmara aprova projeto que proíbe nomear como leite e carne produtos vegetais
São reservadas exclusivamente aos produtos lácteos as palavras manteiga, leite condensado, requeijão, creme de leite, doce de leite, iogurte, entre outras
Receita apreende R$ 69 milhões em ação especial anticontrabando
Operação nacional prendeu 14 pessoas e deteve 800 kg de drogas
Inelegível, Pablo Marçal anuncia filiação ao União Brasil para 'livrar a nação do PT'
Influenciador ofereceu para gravar vídeo de apoio à candidatos a vereador por R$ 5 mil
Entidades empresariais querem protelar votação do fim da escala 6x1 para depois das eleições
Representantes das confederações dos setores econômicos entregaram um manifesto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Alcolumbre nega pedido de governistas e mantém quebra de sigilo de Lulinha
Parlamentares da base alegaram que tinham maioria na votação e que o presidente da CPMI, Carlos Viana, havia feito a contagem de forma errada
Haddad: Devo ter reunião nesta semana para bater martelo sobre candidatura
Ministro da Fazenda vai decidir com Lula se vai disputar o governo de São Paulo
