Alcolumbre não aceitou o argumento dos governistas e manteve a quebra de sigilo do filho do presidente LulaWaldemir Barreto/Agência Senado
Alcolumbre nega pedido de governistas e mantém quebra de sigilo de Lulinha
Parlamentares da base alegaram que tinham maioria na votação e que o presidente da CPMI, Carlos Viana, havia feito a contagem de forma errada
Haddad: Devo ter reunião nesta semana para bater martelo sobre candidatura
Ministro da Fazenda vai decidir com Lula se vai disputar o governo de São Paulo
Advogado de Filipe Martins anuncia pré-candidatura à Câmara com apoio de Deltan Dallagnol
Jeffrey Chiquini ficou conhecido pelos embates com o minsitro do STF Alexandre de Moraes durante o julgamento da trama golpista
Diretórios do MDB organizam manifesto contra aliança nacional do partido com Lula
Posicionamento ocorre em meio a negociações de bastidores entre o presidente e dirigentes do partido
Governo pode enviar projeto com urgência se escala 6x1 não avançar
Prioridade é a redução de jornada, diz ministro do Trabalho
Alcolumbre diz que ouvirá Advocacia do Senado para decidir sobre quebra de sigilo de Lulinha
CPMI do INSS aprovou a medida na semana passada, mas governistas afirmam que houve manipulação na votação
