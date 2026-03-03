Influenciador Pablo Marçal afirmou que está convicto de que as ações serão revertidas na JustiçaReprodução/TV Globo
Inelegível, Pablo Marçal anuncia filiação ao União Brasil para 'livrar a nação do PT'
Influenciador ofereceu para gravar vídeo de apoio à candidatos a vereador por R$ 5 mil
Inelegível, Pablo Marçal anuncia filiação ao União Brasil para 'livrar a nação do PT'
Influenciador ofereceu para gravar vídeo de apoio à candidatos a vereador por R$ 5 mil
Entidades empresariais querem protelar votação do fim da escala 6x1 para depois das eleições
Representantes das confederações dos setores econômicos entregaram um manifesto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Alcolumbre nega pedido de governistas e mantém quebra de sigilo de Lulinha
Parlamentares da base alegaram que tinham maioria na votação e que o presidente da CPMI, Carlos Viana, havia feito a contagem de forma errada
Haddad: Devo ter reunião nesta semana para bater martelo sobre candidatura
Ministro da Fazenda vai decidir com Lula se vai disputar o governo de São Paulo
Advogado de Filipe Martins anuncia pré-candidatura à Câmara com apoio de Deltan Dallagnol
Jeffrey Chiquini ficou conhecido pelos embates com o minsitro do STF Alexandre de Moraes durante o julgamento da trama golpista
Diretórios do MDB organizam manifesto contra aliança nacional do partido com Lula
Posicionamento ocorre em meio a negociações de bastidores entre o presidente e dirigentes do partido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.