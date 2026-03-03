Janja Lula da Silva no programa Sem Censura, da TV Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 03/03/2026 20:39 | Atualizado 03/03/2026 20:54

A primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (3), durante entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil, que foi vítima de dois casos de assédio durante o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de não ter entrado em detalhes, ela revelou que os episódios ocorreram mesmo em situações que considerava estar "segura".

A partir do relato, ela questionou a vulnerabilidade das mulheres em situações cotidianas. "Se eu, como primeira-dama, que tenho toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras e cuidados [fui assediada], imagina uma mulher no ponto de ônibus às 22h? A gente não tem segurança em lugar nenhum”.

Pacto Nacional contra o Feminicídio

O programa teve como principal pauta o Pacto Nacional contra o Feminicídio, que busca acelerar o cumprimento das medidas protetivas, fortalecer as redes de enfrentamento à violência em todo o território nacional, ampliar ações educativas e responsabilizar os agressores, combatendo a impunidade.



No ano passado, o Brasil atingiu o recorde de 1.470 casos de feminicídio, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Janja defendeu que “não se pode normalizar esses crimes que acontecem no País e no mundo" e alertou para a presença de discursos violentos contra as mulheres nas redes sociais.

Transformação cultural



A primeira-dama, que também é socióloga, ressaltou a relevância do trabalho de ter colocado o tema do feminicídio em destaque no governo e enxerga que o principal papel do pacto é a mudança cultural nas próximas gerações. Janja acredita que o envolvimento dos homens nessa luta é primordial para a proteção e segurança das meninas e mulheres, inclusive nos ambientes digitais.

Além de Janja, o programa, apresentado por Cissa Guimarães, contou com a participação da diretora da TV Brasil Antônia Pellegrino e a representante da No More Foundation, organização voltada ao enfrentamento da violência doméstica, Daniela Grelin, que reforçou o combate à violência contra a mulher a partir da transformação cultural.

Daniela Grelin, diretora-executiva da No More Foundation, defende que a prevenção da violência contra a mulher nasce na transformação cultural que humaniza mulheres. A EBC é uma das parceiras da campanha "Feminicídio Nunca Mais", lançada na terça (3).#SemCensura pic.twitter.com/W9H4TbSrFX — TV Brasil (@TVBrasil) March 3, 2026

Também é possível registrar ocorrência e solicitar medida protetiva presencialmente em uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A denúncia pode ser feita pela própria vítima ou por qualquer pessoa que presencie ou tenha conhecimento da violência.



Informações sobre políticas públicas e o Mulheres em situação de violência podem procurar atendimento gratuito e sigiloso pela Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180. As denúncias são anônimas e funciona 24 horas por dia, em todo o país. Em caso de risco imediato, a orientação é ligar para o 190.Também é possível registrar ocorrência e solicitar medida protetiva presencialmente em uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A denúncia pode ser feita pela própria vítima ou por qualquer pessoa que presencie ou tenha conhecimento da violência.Informações sobre políticas públicas e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios estão disponíveis nos canais do Ministério das Mulheres.

Lei Maria da Penha

