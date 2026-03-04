Colisão ocorreu na altura do km 88, em Guarulhos - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2026 09:15

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou um morto e seis feridos nesta quarta-feira (4), na Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h09, na altura do quilômetro 88, quando o ônibus da Viação Santa Cruz colidiu na traseira do caminhão. Quatro viaturas da corporação foram acionadas para o local.

A vítima que não resistiu era o motorista do coletivo. Os seis feridos também estavam no ônibus, que ficou com a parte frontal completamente destruída.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram até o local para socorrer os envolvidos. Duas faixas da rodovia estão interditadas no início da manhã desta quarta-feira.

