Colisão ocorreu na altura do km 88, em GuarulhosReprodução / TV Globo
Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e seis feridos em SP
Motorista do coletivo faleceu no local e duas faixas da rodovia seguem interditadas
Fisiculturista é preso em academia após agredir mulher em MG
Vítima relatou ter sofrido chutes, socos e tapas
Banco Master: Daniel Vorcaro é preso novamente pela PF
Operação investiga a suspeita de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição
Sem trabalhar desde 2023, juiz acusado de assédio sexual ganhou R$ 300 mil no último trimestre
TJDF impôs aposentadoria compulsória por stalking contra servidoras
Câmara Legislativa aprova uso de imóveis públicos para socorrer BRB
Projeto prevê empréstimos de até R$ 6,6 bilhões com o FGC
Dizer que país vai quebrar com fim da escala 6x1 é desobedecer Constituição, afirma Tebet
Para ministra do Planejamento, quem é contra o projeto desconhece a realidade do Brasil
