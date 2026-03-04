O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o fim da escala 6x1Marcelo Camargo/Agência Brasil
CCJ da Câmara aprova pedido de audiências com Haddad e Luiz Marinho sobre escala 6x1
Ainda não há data marcada para o comparecimento dos ministros
Em dia de audiência do Master na Flórida, STF comunica Justiça dos EUA sobre prisão de Vorcaro
Liquidante do banco solicitou o rastreamento de ativos do banqueiro nos Estados Unidos
Primeira Turma do STF julgará decisão de Moraes que negou prisão domiciliar a Bolsonaro
Sessão virtual extraordinária está marcada para às 8h desta quinta-feira (5)
Moraes manda 56 tribunais explicarem penduricalhos por equiparação ao MP nos últimos 10 anos
Cortes têm até sexta-feira para prestar esclarecimentos ao STF
Mensagem de operador de Vorcaro transcrita pela PF cita pagamento para 'DCM e dois editores'
Por meio de nota, o Diário do Centro do Mundo negou que a sigla seja uma menção ao site de notícias
Organizações denunciam propostas legislativas com ameaças ambientais
Mais de 75% das proposições tiveram movimentação em 2025
