O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), a Polícia Federal (PF) e a Corregedoria Geral da Polícia Civil realizam nesta quinta-feira, 5, uma operação contra um esquema de corrupção sistêmica e lavagem de dinheiro instalado em departamentos estratégicos da Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, seis pessoas foram presas. Entre os detidos há três policiais civis, uma doleira e outros dois investigados.



Ao todo, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão e seis intimações para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. As medidas têm como alvo suspeitos de integrar a organização criminosa, além de advogados e policiais civis.



Segundo as investigações, o grupo era composto por doleiros, operadores financeiros e indivíduos com extenso histórico de prática de atos de lavagem de capitais.



A organização atuava de forma coordenada para garantir a manutenção do esquema e evitar a responsabilização de seus integrantes. Para isso, promovia o pagamento sistemático de vantagens indevidas a agentes públicos, além de adotar estratégias de fraude processual, manipulação de procedimentos investigativos e destruição de provas no âmbito de inquéritos policiais.



Após reunião com a Corregedoria da Polícia Civil, também foi determinada a realização de inspeções administrativas nas unidades policiais citadas nas investigações, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades administrativas e responsabilizar disciplinarmente servidores envolvidos.

