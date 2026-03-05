Imóvel de três andares caiu durante a madrugada em Belo HorizonteReprodução / TV Globo
No momento da queda, 29 pessoas estavam dentro do prédio.
Advogado contesta PF e diz que 'Sicário' de Vorcaro está vivo, sem protocolo de morte cerebral
Defesa se Luiz Phillipi Mourão afirma que boletim médico relata estado grave de saúde
Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal
PF disse que há risco à segurança pública em penitenciária estadual
Vorcaro e namorada fizeram planos para carnaval no Rio com a filha de Trump
Lista de convidados continha nomes de celebridades importantes, como Paul Pogba
Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
Ruas e espaços públicos são os principais lugares
Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
Comissão não poderia ter aprovado requerimentos em bloco, diz ministro
