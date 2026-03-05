Imóvel de três andares caiu durante a madrugada em Belo Horizonte - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/03/2026 08:35 | Atualizado 06/03/2026 07:38

Um imóvel onde funcionava a Casa de Repouso Pró-Vida desabou na madrugada desta quinta-feira (5), por volta das 1h30, na região Nordeste de Belo Horizonte. Oito pessoas morreram e várias ficaram soterradas.

No momento da queda, 29 pessoas estavam dentro do prédio.

Os bombeiros continuam as buscas pelas quatro vítimas que ainda estariam soterradas. No total, oito pessoas foram resgatadas vivas e levadas para hospitais da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no imóvel, que tinha três andares e um subsolo, também funcionavam uma academia, uma clínica de estética, um estúdio de bronzeamento e algumas residências. Entre os mortos, cinco eram idosos, enquanto a outra vítima foi um homem de 30 anos.

Entre os resgatados está uma criança de 2 anos. Não chovia no momento do desabamento. A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência.