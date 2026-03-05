As investigações apontam indícios de um esquema criminoso estruturado, envolvendo agentes públicos e empresários, voltado ao direcionamento da licitação, desvio de recursos públicos e pagamento de propinas no projeto de engenharia e execução das obras do Hospital Geral Municipal de Macapá. O contrato, formalizado em maio de 2024, teve valor de R$ 69,3 milhões.
A polícia Federal informou que o grupo utilizava mecanismos de dissimulação patrimonial, incluindo entregas físicas de numerário e movimentações bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores. Um dos investigados teria sacado cerca de R$ 9 milhões em espécie.
O Dia não conseguiu contato com a defesa de Antônio Furlan. O espaço segue aberto.
