Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) AFP
Em conversa com namorada, Vorcaro fala sobre encontro com Lula
Reunião com o presidente ocorreu em dezembro de 2024
Moraes e Dino votam para manter Bolsonaro preso na Papudinha
Primeira Turma da Corte analisa o caso em plenário virtual
PGR pede arquivamento de investigação sobre joias dadas a Bolsonaro
Caso tramita no STF sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes
Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF
Andrei Rodrigues afirma que 'toda a ação e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos'
PF acha diálogos de Vorcaro com senador Ciro Nogueira e apura mensagem com ordem de pagamento
Investigadores começaram a verificar se há indícios de crimes envolvendo o banqueiro e o parlamentar, que é presidente nacional do PP
PF investiga vazamento e venda de dados pessoais de ministros do STF
Operação Dataleaks cumpre mandados em três estados contra grupo suspeito de obter, adulterar e comercializar informações sensíveis
