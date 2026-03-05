Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - AFP

Publicado 05/03/2026 11:26

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou que o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PF) no Palácio do Planalto "foi ótimo". A declaração aparece em conversas dele com a namorada, a influenciadora Martha Graeff, obtidas pela Polícia Federal (PF) e parcialmente compartilhadas com a CPI do INSS.

A reunião com o petista ocorreu em dezembro de 2024, antes de o empresário entrar na mira da operação Compliance Zero e ter sua instituição financeira liquidada pelo Banco Central devido a indícios de fraude de R$ 12,2 bilhões na emissão de títulos falsos e à falta de liquidez para honrar compromissos com credores.

"Ele chamou presidente do banco central que vai entrar", disse Vorcaro em alusão a Gabriel Galípolo, atual presidente do BC.

Também relatou que outros três ministros teriam participado do encontro, revelado pelo jornal O Globo no ano passado e confirmado pelo Estadão. Na ocasião, o banqueiro estava acompanhado do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que foi conselheiro do Master, e de seu ex-sócio, Augusto Lima.

Os chefes da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dois dos ministros mais próximos a Lula, também participaram.

Em entrevista ao UOL, o presidente relatou ter ouvido de Vorcaro queixas de "perseguição" por procedimentos de fiscalização do BC, ao que o petista teria respondido com promessa de que não haveria interferência política para favorecer ou prejudicar o Master.

"O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá é uma investigação técnica, feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. ‘Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação."

Conforme revelou o Estadão, as mensagens trocadas por Vorcaro com a namorada também expõem encontros com o presidente da Câmara, Hugo Motta, o senador Ciro Nogueira e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.