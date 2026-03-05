Operação Dataleaks apura uso de base não oficial com informações pessoais de ministros do STF - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 05/03/2026 09:36 | Atualizado 05/03/2026 09:43

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Dataleaks com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na obtenção, adulteração, comercialização e disseminação de dados pessoais e sensíveis extraídos de bases governamentais e privadas.

As investigações tiveram início após a identificação de uma base de dados não oficial que continha informações pessoais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária nos estados de São Paulo, Tocantins e Alagoas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados, lavagem de dinheiro, entre outros.