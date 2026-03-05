Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 45 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Deputado do PT aciona PGR contra Campos Neto por suposta omissão na supervisão do Banco Master
Representação solicita requerimento de documentos internos do Banco Central
Desabamento em lar de idosos deixa um morto e vários soterrados em MG
Cinco pessoas foram socorridas e cerca de 20 seguem desaparecidas
Operação prende seis por esquema de corrupção na Polícia Civil de São Paulo
Grupo era composto por doleiros, operadores financeiros e indivíduos com extenso histórico de prática de atos de lavagem de capitais
PEC da Segurança Pública é aprovada em dois turnos
Texto segue para a análise do Senado Federal
Câmara aprova em 1º turno PEC da Segurança Pública sem redução de maioridade
Proposta prevê o endurecimento penal contra faccionados
