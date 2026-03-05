Flávio Bolsonaro se prepara para sua primeira campanha presidencialAFP
Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em Brasília
Senador corrigiu o grau de hipermetropia
Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos, diz ministro
Paulo Teixeira comentou sobre o importo do conflito no Oriente Médio
Aprovação da PEC da Segurança pela Câmara prepara País para combater crime organizado, diz Lula
Presidente fez questão de ressaltar que a proposta 'teve origem em nosso governo'
STF forma maioria para manter Bolsonaro preso na Papudinha
Ministros da Primeira Turma acompanham relator Alexandre de Moraes
Prefeito de Macapá renuncia após ser afastado por suspeita de fraudes
Dr. Furlan tomou a decisão para concorrer ao governo do Amapá nas eleições de 2026
Senadores da oposição pedem à PF reforço da segurança de André Mendonça
Solicitação ocorre após revelações de que empresário do Banco Master pagava miliciano para monitorar e ameaçar críticos
