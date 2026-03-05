Presidente Lula tem a intenção de voto de 52,6% das mulheres Divulgação/ PT/ Ricardo Stuckert
Lula grava pronunciamento para o Dia da Mulher visando o eleitorado feminino
Comunicado será transmitido neste domingo (8) pela cadeia nacional de rádio e televisão
Alckmin diz que tem até 4 de abril para deixar ministério: 'Está longe'
Vice-presidente deve ajudar na articulação política da candidatura de Haddad ao governo de São Paulo
SUS começa a usar novo tratamento contra a malária em crianças
Público infantil concentra cerca de 50% dos casos da doença no país
Câmara fará votações remotas durante a janela partidária
Casa deve ficar esvaziada até 3 de abril
Sindicato de servidores do BC diz que confia na solidez institucional da autarquia
Manifestação ocorre um dia após ex-diretor da autarquia ser alvo de uma busca e apreensão na terceira fase da Operação Compliance Zero
Insegurança é barreira para 62% das mulheres viajarem sozinhas
Ministério lança guia para promover turismo solo feminino seguro
