Romeu Zema afirma que Alexandre de Moraes não tem mais condições de continuar como ministro do STF - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Romeu Zema afirma que Alexandre de Moraes não tem mais condições de continuar como ministro do STFMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/03/2026 17:25

Brasília - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), irá para Brasília na segunda-feira, 9, apresentar ao Senado Federal pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, tendo como base a revelação de conversas particulares entre o magistrado e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão.

"Estou entrando na segunda-feira com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem condição de permanecer no cargo depois da revelação de que trocou mensagens com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. É inaceitável. Juízes do Supremo devem estar acima de qualquer suspeita, submetidos à lei e à transparência, como todos os cidadãos. O Brasil precisa acabar com a farra dos intocáveis", afirmou o governador.

Será o décimo pedido de impeachment de ministro do STF protocolado no Senado apenas neste ano. Moraes já foi alvo de um desses requerimentos, baseado na revelação do jornal O Globo sobre a existência de um contrato de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci, mulher de Alexandre de Moraes.

No dia seguinte deverá haver o décimo primeiro. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), disse que irá protocolar outro pedido na terça-feira, 10.

Os outros oito pedidos já protocolados no período pedem o impeachment de Dias Toffoli, também com acusações sobre a proximidade do ministro e o banco de Vorcaro.

Segundo a lei brasileira, os pedidos de impeachments de ministros são analisados pelo Senado. Cabe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), determinar a abertura ou não do processo.

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

Outras mensagens mostram que Vorcaro consultou Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro levou o tema à organização do fórum.

Para manter o sigilo, Vorcaro e Moraes usavam o recurso de visualização única. Por essa razão, as respostas do ministro não estão disponíveis, mas as notas do dono do Master permaneceram acessíveis no histórico do aparelho celular do banqueiro.