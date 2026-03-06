Paulo Guedes criticou política fiscal do governo LulaWashington Costa
Paulo Guedes: Se Flávio Bolsonaro ganhar eleições, terá meu total apoio
Ex-ministro afirmou que políticos de centro-direita estarão juntos caso o senador ganhe
Paulo Guedes: Se Flávio Bolsonaro ganhar eleições, terá meu total apoio
Ex-ministro afirmou que políticos de centro-direita estarão juntos caso o senador ganhe
STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi
Ministro é acusado de tentar agarrar jovem de 18 anos filha de amigos
Moraes nega conversas com Vorcaro no dia em que banqueiro foi preso
Suposta troca de mensagem foi encontrada pela PF
Lula assina MPs de apoio às vítimas das enchentes em Minas Gerais
Famílias atingidas terão apoio financeiro de R$ 7.300
Uber terá que indenizar passageira vítima de intolerância religiosa
Passageira teve viagem cancelada por ter origem em terreiro
Mobilização nacional detém 5,2 mil por violência contra a mulher
Ações envolveram polícias civis de todo país, além da PF e PRF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.