Anac define que punições serão aplicadas ao infrator que comprometer a segurança, a ordem ou a dignidade de pessoasDivulgação
Anac aprova norma para multar em até R$ 17,5 mil passageiro indisciplinado em voos e aeroportos
Infrator pode ser incluído em lista restritiva por 12 meses
Mendonça abre inquérito para investigar vazamentos de dados de Vorcaro
Decisão vem após pedido de investigação da defesa do banqueiro
Suplementos com cúrcuma podem trazer risco de danos ao fígado, alerta Anvisa
Agência ressalta que a ameaça não está relacionada ao uso tradicional como tempero, no preparo da comida
Mercadorias apreendidas serão destinadas aos municípios impactados por enchentes em Minas
Primeira entrega a Juiz de Fora será hoje
CNA pede ao governo aumento da mistura de biodiesel para 17% devido a guerra no Oriente Médio
Valorização do petróleo devido ao conflito reflete no aumento do preço do combustível
'Se pagarem o que o trabalhador quer, a mão de obra aparece', diz presidente de sindicato patronal
Joseph Couri rebateu os críticos do fim da escala 6x1
