Joseph Couri disse que a mão de obra busca melhor remuneração no trabalho por aplicativoSimpi/Divulgação
'Se pagarem o que o trabalhador quer, a mão de obra aparece', diz presidente de sindicato patronal
Joseph Couri rebateu os críticos do fim da escala 6x1
Homem é indiciado após chamar a polícia por causa de aula sobre orixás
Atividade escolar segue leis sobre ensino da cultura afro-brasileira
Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos
Mais de 14 mil pessoas vivem com a doença no Brasil
Quem são os políticos e autoridades citados por Vorcaro em mensagens obtidas na CPMI
Diálogos contém registros de reuniões e contatos do dono do Banco Master com Alexandre de Moraes, Lula, Hugo Motta e Ciro Nogueira
Governador de MG deve ir a Brasília para apresentar pedido de impeachment contra Moraes
Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do Banco Master
Lula perde ação judicial contra jornalista e youtuber que o chamou de 'diabo'
Presidente pode recorrer, mas deverá arcar com custas processuais e honorários advocatícios
