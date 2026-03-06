Bulas de suplementos com cúrcuma deverão trazer o alerta da AnvisaAdobe Stock
Entre os sinais de alerta, a Anvisa destaca: icterícia (pele e olhos amarelados), urina escura, náusea, vômito,
fadiga intensa, perda de apetite e dor abdominal. A agência ressalta que o risco não está relacionado ao uso tradicional da cúrcuma como tempero, no preparo da comida no dia a dia.
Alertas no mundo
Agências reguladoras de países como Itália, Austrália, Canadá e França também emitiram alertas após investigações indicarem casos suspeitos de intoxicação hepática.
Na França, por exemplo, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho (ANSES) identificou dezenas de relatos de efeitos adversos associados ao consumo de suplementos contendo cúrcuma ou curcumina, incluindo casos de hepatite.
Algumas agências proibiram determinados produtos e passaram a exigir avisos de segurança nos rótulos.
Ações
No Brasil, a Anvisa determinou a atualização das bulas dos medicamentos Motore e Cumiah, que passarão a incluir avisos de segurança. A reportagem entrou em contato com a Aché, responsável pelo Motore, e com a Legrand Pharma, responsável pelo Cumiah, mas não teve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.
No caso dos suplementos, a agência informou que iniciará um processo de reavaliação e exigirá a inclusão de advertências nos rótulos sobre a possibilidade de efeitos adversos.
Orientação em caso de sintomas
Em caso de sintomas, a orientação é interromper o uso dos produtos imediatamente e procurar ajuda de profissionais de saúde. Suspeitas de eventos adversos devem ser notificadas no VigiMed — no caso dos medicamentos — ou no e-Notivisa — no caso de suplementos.
De acordo com a Anvisa, até o momento, foram registradas 13 notificações de eventos adversos no VigiMed com suspeita de associação ao uso de medicamentos com cúrcuma. Já no e-Notivisa, consta uma notificação, de 2023, relacionada ao consumo de suplementos alimentares com a planta. Nenhum desses relatos menciona hepatotoxicidade.
