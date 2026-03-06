Bulas de suplementos com cúrcuma deverão trazer o alerta da Anvisa - Adobe Stock

Bulas de suplementos com cúrcuma deverão trazer o alerta da AnvisaAdobe Stock

Publicado 06/03/2026 18:22

São Paulo - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nesta sexta-feira, 6, um alerta de farmacovigilância para pessoas que utilizam medicamentos ou suplementos com cúrcuma, também conhecida como açafrão. Segundo a agência, investigações internacionais identificaram casos raros, mas graves, de inflamação e danos ao fígado associados à ingestão desses produtos em cápsulas ou extratos concentrados.



Entre os sinais de alerta, a Anvisa destaca: icterícia (pele e olhos amarelados), urina escura, náusea, vômito,

fadiga intensa, perda de apetite e dor abdominal. A agência ressalta que o risco não está relacionado ao uso tradicional da cúrcuma como tempero, no preparo da comida no dia a dia.

"O pó usado na culinária é seguro e não integra o alerta, uma vez que não há evidências de risco associado ao consumo da cúrcuma como alimento e aditivo alimentar", diz. "A diferença é que em medicamentos e suplementos o produto possui concentrações mais altas e uma capacidade de ser mais absorvido pelo organismo", diferencia a Anvisa.



Alertas no mundo



Agências reguladoras de países como Itália, Austrália, Canadá e França também emitiram alertas após investigações indicarem casos suspeitos de intoxicação hepática.



Na França, por exemplo, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho (ANSES) identificou dezenas de relatos de efeitos adversos associados ao consumo de suplementos contendo cúrcuma ou curcumina, incluindo casos de hepatite.



Algumas agências proibiram determinados produtos e passaram a exigir avisos de segurança nos rótulos.



Ações



No Brasil, a Anvisa determinou a atualização das bulas dos medicamentos Motore e Cumiah, que passarão a incluir avisos de segurança. A reportagem entrou em contato com a Aché, responsável pelo Motore, e com a Legrand Pharma, responsável pelo Cumiah, mas não teve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.



No caso dos suplementos, a agência informou que iniciará um processo de reavaliação e exigirá a inclusão de advertências nos rótulos sobre a possibilidade de efeitos adversos.



Orientação em caso de sintomas



Em caso de sintomas, a orientação é interromper o uso dos produtos imediatamente e procurar ajuda de profissionais de saúde. Suspeitas de eventos adversos devem ser notificadas no VigiMed — no caso dos medicamentos — ou no e-Notivisa — no caso de suplementos.



De acordo com a Anvisa, até o momento, foram registradas 13 notificações de eventos adversos no VigiMed com suspeita de associação ao uso de medicamentos com cúrcuma. Já no e-Notivisa, consta uma notificação, de 2023, relacionada ao consumo de suplementos alimentares com a planta. Nenhum desses relatos menciona hepatotoxicidade.