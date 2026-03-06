O valor das mercadorias apreendidas pela Receita Federal é de aproximadamente R$ 1 milhão - Divulgação/Receita Federal

O valor das mercadorias apreendidas pela Receita Federal é de aproximadamente R$ 1 milhão Divulgação/Receita Federal

Publicado 06/03/2026 18:22

Os municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá vão receber aproximadamente R$ 1 milhão em mercadorias apreendidas pela Receita Federa devido as intensas chuvas no estado de Minas Gerais. Entre os produtos destinados estão aparelhos celulares, drones, lanternas, rádio comunicadores e roupas íntimas.

Nesta sexta-feira (6), haverá a primeira entrega em Juiz de Fora. Outras estão programadas para ocorrer nas próximas semanas. O valor aproximado das mercadorias destinadas hoje é de 650 mil reais. Os produtos serão entregues às prefeituras e, depois, distribuídos para a população atingida. Apenas os municípios que estão em calamidade pública e/ou em condição de emergência em Minas Gerais vão receber os itens.

Chuvas

A região da Zona da Mata Mineira foi atingida por fortes chuvas em diversas cidades. O número de mortos chegou a 72 na manhã do domingo (1º), segundo atualização da Polícia Civil do estado. Ao todo, 72 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), sendo 65 de Juiz de Fora e sete de Ubá. Uma pessoa continua desaparecida em Ubá, onde as buscas foram intensificadas.

Os municípios tiveram mais de 18 mil pessoas desalojados e 4 mil desabrigados.