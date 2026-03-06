O valor das mercadorias apreendidas pela Receita Federal é de aproximadamente R$ 1 milhão Divulgação/Receita Federal
Mercadorias apreendidas serão destinadas aos municípios impactados por enchentes em Minas
Primeira entrega a Juiz de Fora será hoje
Suplementos com cúrcuma podem trazer risco de danos ao fígado, alerta Anvisa
Agência ressalta que a ameaça não está relacionada ao uso tradicional como tempero, no preparo da comida
CNA pede ao governo aumento da mistura de biodiesel para 17% devido a guerra no Oriente Médio
Valorização do petróleo devido ao conflito reflete no aumento do preço do combustível
'Se pagarem o que o trabalhador quer, a mão de obra aparece', diz presidente de sindicato patronal
Joseph Couri rebateu os críticos do fim da escala 6x1
Homem é indiciado após chamar a polícia por causa de aula sobre orixás
Atividade escolar segue leis sobre ensino da cultura afro-brasileira
Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos
Mais de 14 mil pessoas vivem com a doença no Brasil
