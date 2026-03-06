Vorcaro recebeu o kit preso assim que chegou no presídio federal de BrasíliaPolícia Penal Federal/Divulgação
Kit preso de Vorcaro tem chinelo, shampoo, papel higiênico e 'Ainda Estou Aqui'
Banqueiro foi transferido para o presídio federal de Brasília
Paulo Guedes: Se Flávio Bolsonaro ganhar eleições, terá meu total apoio
Ex-ministro afirmou que políticos de centro-direita estarão juntos caso o senador ganhe
STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi
Ministro é acusado de tentar agarrar jovem de 18 anos filha de amigos
Moraes nega conversas com Vorcaro no dia em que banqueiro foi preso
Suposta troca de mensagem foi encontrada pela PF
Lula assina MPs de apoio às vítimas das enchentes em Minas Gerais
Famílias atingidas terão apoio financeiro de R$ 7.300
Uber terá que indenizar passageira vítima de intolerância religiosa
Passageira teve viagem cancelada por ter origem em terreiro
