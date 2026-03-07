Tutora do animal foi presa por resistênciaReprodução/ Inter TV Cabugi
Homem é morto por pitbull durante serviço de limpeza em casa no RN
Vítima havia sido contratada para limpar o terreno do imóvel
Lula: é preciso avançar no fim da escala 6x1; essa é uma pauta da mulher brasileira
Presidente fez pronunciamento em rede nacional
Polícia Federal apreendeu mais três celulares de Vorcaro
Recolhimento dos aparelhos se deu na execução do último mandado de prisão do banqueiro
Flávio registra B.O. após postagem ameaçar repetir com ele atentado sofrido pelo pai
Acusado ofereceu esfaquear o senador por dinheiro
Aneel está com atividades sob risco de paralisação
Agência encaminhou um pedido de antecipação de recursos para cobrir o aumento de gastos
Caminhão é apreendido com 70 mil cigarros paraguaios e anabolizantes
Fiscalização em busca de drogas e contrabandos interceptou o veículo em Maringá (PR)
Brasil busca parceria com Europa para exploração de minerais críticos
Expectativa é que relação inclua transferência de tecnologia
