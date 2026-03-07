Tutora do animal foi presa por resistência - Reprodução/ Inter TV Cabugi

Tutora do animal foi presa por resistênciaReprodução/ Inter TV Cabugi

Publicado 07/03/2026 11:39

Rio - Um homem morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull enquanto realizava um serviço de limpeza em uma casa na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu nesta sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima havia sido contratada pela proprietária do imóvel para limpar o mato do terreno. Após concluir o trabalho, moradores relataram ter ouvido gritos de socorro vindos do local.

O homem sofreu ferimentos graves, principalmente na perna direita, o que provocou um sangramento intenso. Ele não resistiu às lesões e morreu na residência, deixando marcas de sangue na área externa do imóvel.

Segundo a Polícia Militar (PM), o cachorro havia sido trancado em um quarto durante o serviço, mas conseguiu pular uma janela e atacar o trabalhador.

Durante o atendimento da ocorrência, a tutora do pitbull foi presa por resistência. De acordo com os agentes, ela reagiu com agressividade à abordagem de uma policial militar. O animal foi contido pelo Corpo de Bombeiros dentro de um dos quartos da casa.

A Polícia Civil também apreendeu o celular da tutora, que passará por perícia.