Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 50 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Ratinho Jr., Leite e Caiado pregam corte de gastos e criticam projeto do fim da escala 6x1
Governadores pré-candidatos à Presidência pelo PSD atacaram a política fiscal do governo Lula
Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Organizações entregaram carta com reivindicações ao governo federal
PF diz que nunca divulgou informações da vida privada de Vorcaro e vai apurar vazamento
Polícia Federal destacou que dados extraídos do celular de Vorcaro foram compartilhados com a CPMI do INSS
Kit preso de Vorcaro tem chinelo, shampoo, papel higiênico e 'Ainda Estou Aqui'
Banqueiro foi transferido para o presídio federal de Brasília
Paulo Guedes: Se Flávio Bolsonaro ganhar eleições, terá meu total apoio
Ex-ministro afirmou que políticos de centro-direita estarão juntos caso o senador ganhe
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.