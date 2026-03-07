Fiscalização em rodovia encontrou cigarros e anabolizantes em compartimento de carga de caminhão vindo do Paraguai - Divulgação/PF

Publicado 07/03/2026 17:45 | Atualizado 07/03/2026 17:54

Nesta sexta-feira (6), um caminhão que carregava uma carga de cigarros e de medicamento anabolizantes foi apreendido por policiais federais durante uma vistoria em busca de drogas e contrabando em Maringá, no Paraná.

A Polícia Federal constatou que o carregamento possuía, aproximadamente, 70 mil maços de cigarro de origem paraguaia, além de medicamentos anabolizantes irregulares.



Os indivíduos foram presos e responderão pelos crimes de contrabando e de importação de produtos terapêuticos sem registro ou de procedência desconhecida. A carga ilícita e o veículo utilizado foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Maringá para a realização dos procedimentos cabíveis.

