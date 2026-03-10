Wellington Rezende, de 43 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9) após matar a ex-companheira Luana MoreiraReprodução / Redes sociais
Homem mata ex-companheira e leva corpo até delegacia no DF
Wellington Rezende estacionou carro com vítima já sem vida no banco da frente e foi preso em flagrante por feminicídio
Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
Estão previstos 24 mil novos cargos efetivos
Pesquisa aponta que 51% desaprovam Lula e 43% aprovam
Atual presidente não tem a confiança de 56% dos população
Cármen Lúcia critica falta de espaços de poder para mulheres
Ministra falou hoje na abertura da sessão do TSE
Fies 2026: pré-selecionados têm esta quarta (11) para completar cadastro
Etapa é obrigatória para conseguir o financiamento
Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Ministro reafirma que medida vale para casos motivados por força maior
Senado aprova criação de cargos em ministérios com impacto de R$ 5,3 bi em 2026
MEC e MGI abrem 17,8 mil empregos
