Wellington Rezende, de 43 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9) após matar a ex-companheira Luana MoreiraReprodução / Redes sociais

Publicado 10/03/2026 10:17

Um homem, identificado como Wellington Rezende, de 43 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9) após matar a ex-companheira Luana Moreira e se apresentar na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, no Distrito Federal. O criminoso levou o corpo da vítima em seu carro, no banco da frente, e estacionou nas dependências da delegacia.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima, de 41, estava sem sinais vitais quando os agentes encontraram o corpo dentro do veículo. Luana, que trabalhava como manicure, havia mantido o relacionamento com Wellington por mais de 20 anos.

O crime ocorreu com o uso de uma faca, apreendida pela polícia. A perícia inicial localizou três lesões no corpo da vítima, sendo uma na região do pescoço.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionadas e confirmaram o óbito. A Polícia Científica do Distrito Federal realizou a perícia no local.

Wellington foi autuado por feminicídio e permanece à disposição da Justiça. A delegacia instaurou um inquérito para investigar o caso.