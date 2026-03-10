Cármen Lúcia disse que as mulheres são excluídas dos espaços de poder por não participarem de "clubes de charutos" - Reprodução

Publicado 10/03/2026 20:50

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, defendeu nesta terça-feira (10) maior participação feminina nos espaços de poder da sociedade.



Durante a abertura da sessão do TSE, a ministra fez alusão ao Dia Internacional das Mulheres Juízas, celebrado hoje.



Cármen Lúcia disse que as mulheres são excluídas dos espaços de poder por não participarem de "clubes de charutos".



"Como nós não participamos dos chamados clubes de charutos, nós temos mais dificuldade de ocupação de um cargo, na hora em que se tem uma promoção. Por conta até desses encontros entre os homens, que têm disponibilidade muito maior para se divertirem", afirmou.



Violência



A ministra também pediu reflexão sobre o cenário de violência no país e disse que as mulheres vivem situações de muita "crueldade e perversidade".



"Quando se bate, ameaça, mata uma mulher, cada uma de nós é igualmente açoitada e violentada, principalmente ferida em nossos direitos", completou.