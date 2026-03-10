Laudo de Gisele Alves Santana encontrou lesões por pressão digitais causadas por unhaReprodução
Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP
Gisele Alves Santana foi encontrada em casa com um tiro na cabeça
Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP
Gisele Alves Santana foi encontrada em casa com um tiro na cabeça
Ministro do Trabalho diz não acreditar que fim da escala 6x1 leve ao aumento da informalidade
Luiz Marinho pediu ao Parlamento urgência para que entre no debate sobre pejotização
Governo do DF sanciona lei para socorrer BRB com imóveis públicos
Áreas serão dadas em garantia para empréstimos de até R$ 6,6 bilhões
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Julgamento será retomado na próxima semana
Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão
Ex-presidente solicitou que um tradutor acompanhasse a visita
Regulamentação de trabalho por aplicativo deve ser votada em abril
Relator diz que não haverá taxa mínima de motoristas de plataformas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.