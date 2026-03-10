Elon Musk foi investigado por suposto uso do X para instrumentalizar ataques virtuais contra ministros da CorteAFP
Moraes determina arquivamento de inquérito contra Elon Musk
Investigação tramita no Supremo há dois anos
Execícios físicos contribuem para envelhecimento saudável, apontam especialistas
Alerta é feito neste dia de consciência e combate ao sedentarismo
Brasil chega a 140 casos confirmados de mpox em 2026
Outros 539 são classificados como suspeitos e nove constam como prováveis
Fachin procura ministros para tentar tirar STF da crise do Banco Master
Segundo interlocutores, presidente da Corte já teria falado com os nove colegas
Vorcaro pagou degustação de whisky em Londres com Moraes, Gonet, Toffoli e diretor-geral da PF
Dono do Banco Master foi detido sob suspeita de manter uma espécie de milícia privada
Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF
Fábio Shor foi escolhido por atuação em inquéritos relatados pelo ministro
